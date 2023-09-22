Дарья (Одарка) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья (Одарка)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1916

Дочь: Пустельная Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Опара Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Опара Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Опара Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Опара Меланья Михайловна

Отец ребёнка: Опара Михаил

Смерть
Неизвестно
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