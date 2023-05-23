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von Cossart Arthur Reinhold Georg Carl

Место рождения

Dorpat (Tartu), Tartumaa

Дата рождения

18.07.1832

Дата смерти

04.06.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1832

Отец: Von Cossart Carl David

Мать: Von Cossart Anna (Annette) Eleonore

Dorpat (Tartu), Tartumaa
Рождение ребёнка
17.11.1879

Сын: Von Cossart Egon Carlos Arthur

Мать ребёнка: Anna* Leontine Elisabeth

Dorpat (Tartu), Tartumaa
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Anna* Leontine Elisabeth

Работа или профессия
Неизвестно
Landwirt
Смерть
04.06.1886
Dorpat (Tartu), Tartumaa
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