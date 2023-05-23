von Cossart Arthur Reinhold Georg Carl
Место рожденияDorpat (Tartu), Tartumaa
Дата рождения18.07.1832
Дата смерти04.06.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1832
Dorpat (Tartu), Tartumaa
Рождение ребёнка
17.11.1879
Сын: Von Cossart Egon Carlos Arthur
Мать ребёнка: Anna* Leontine Elisabeth
Dorpat (Tartu), Tartumaa
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Anna* Leontine Elisabeth
Работа или профессия
Неизвестно
Landwirt
Смерть
04.06.1886
Dorpat (Tartu), Tartumaa