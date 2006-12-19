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Кусакин Алексей Евгеньевич
Кусакин Алексей Евгеньевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.12.2006
Пол
Мужской
Отец
Кусакин Евгений Викторович
1981 г.р.
Мать
Кусакина Ольга
Дети
Не указаны
Добавил:
ФК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.2006
Отец:
Кусакин Евгений Викторович
Мать:
Кусакина Ольга
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