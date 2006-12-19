Кусакин Алексей Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКусакин Алексей Евгеньевич

Кусакин Алексей Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.2006

Пол

Мужской

Отец

1981 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.2006

Отец: Кусакин Евгений Викторович

Мать: Кусакина Ольга