Гридчина Ефимия Федорова (Иванова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гридчина Ефимия Федорова (Иванова)

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.03.1912

Сын: Гридчин Василий Стефанов

Отец ребёнка: Гридчин Стефан Лукьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.08.1913

Сын: Гридчин Иван Стефанов

Отец ребёнка: Гридчин Стефан Лукьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Матрона Стефанова

Отец ребёнка: Гридчин Стефан Лукьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гридчин Стефан Лукьянов

Смерть
Неизвестно
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