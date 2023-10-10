Гридчина Ефимия Федорова (Иванова)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1912
Отец ребёнка: Гридчин Стефан Лукьянов
Рождение ребёнка
01.08.1913
Отец ребёнка: Гридчин Стефан Лукьянов
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Матрона Стефанова
Отец ребёнка: Гридчин Стефан Лукьянов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно