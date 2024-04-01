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Трушников Федор Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1693

Дата смерти

1764

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1693

Отец: Трушников Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трушникова (Кулакова) Марфа Максимова

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Трушников Лазарь Федороа

Мать ребёнка: Трушникова (Кулакова) Марфа Максимова

Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Трушников Григорий Федоров

Мать ребёнка: Трушникова (Кулакова) Марфа Максимова

Смерть
1764
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Трушников Иван Иванов

Мать ребёнка: Трушникова (Кулакова) Марфа Максимова

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