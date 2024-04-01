Трушников Федор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1693
Дата смерти1764
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1693
Отец: Трушников Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1750
Мать ребёнка: Трушникова (Кулакова) Марфа Максимова
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Трушников Григорий Федоров
Мать ребёнка: Трушникова (Кулакова) Марфа Максимова
Смерть
1764
Рождение ребёнка
Около 1767
Мать ребёнка: Трушникова (Кулакова) Марфа Максимова