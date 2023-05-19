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Грачевъ Андрей
Грачевъ Андрей
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Место рождения
Никольское-на-Черемшане
, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Дата рождения
1765
Пол
Мужской
Отец
Грачевъ Иванъ
1739 г.р.
Мать
Грачева Салманида Федорова
1755 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец:
Грачевъ Иванъ
Мать:
Грачева Салманида Федорова
Никольское-на-Черемшане
, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
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