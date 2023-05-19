Грачевъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грачевъ Андрей

Место рождения

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1765

Пол

Мужской

Отец

1739 г.р.

Мать

1755 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Грачевъ Иванъ

Мать: Грачева Салманида Федорова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
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