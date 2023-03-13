Махетовъ Борисъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махетовъ Борисъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Махетовъ Степанъ

Мать: Махетова Авдотья Григорьева

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Махетова Анна

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Махетовъ Филиппъ

Мать ребёнка: Махетова Анна

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Махетовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Махетова Анна

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Махетовъ Захаръ

Мать ребёнка: Махетова Анна

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махетова Анна

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