Махетовъ Борисъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Махетовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Махетова Анна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Махетовъ Филиппъ
Мать ребёнка: Махетова Анна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Махетовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Махетова Анна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Махетовъ Захаръ
Мать ребёнка: Махетова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Махетова Анна