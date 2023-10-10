Григорьев Никита Васильев
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
13.01.1902
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
25.06.1905
Дочь: Анна Никитина
Мать ребёнка: Григорьева Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
?.10.1909
Дочь: Параскева Никитина
Мать ребёнка: Григорьева Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
16.07.1911
Дочь: Мария Никитина
Мать ребёнка: Григорьева Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
31.03.1914
Дочь: Александра Никитина
Мать ребёнка: Григорьева Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно