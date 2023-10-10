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Григорьев Никита Васильев

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Григорьев Василий Иванов

Мать: Григорьева Мария Никифорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
13.01.1902

Жена: Григорьева Евдокия Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
25.06.1905

Дочь: Анна Никитина

Мать ребёнка: Григорьева Евдокия Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
?.10.1909

Дочь: Параскева Никитина

Мать ребёнка: Григорьева Евдокия Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.07.1911

Дочь: Мария Никитина

Мать ребёнка: Григорьева Евдокия Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
31.03.1914

Дочь: Александра Никитина

Мать ребёнка: Григорьева Евдокия Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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