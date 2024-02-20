Ивченко Ефим Григорьевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1784
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Ивченко Мелания
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Ивченко Мелания
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Ивченко Мелания
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Матрена Ефимовна
Мать ребёнка: Ивченко Мелания
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно