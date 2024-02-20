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Ивченко Ефим Григорьевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Ивченко Григорий Семенович

Мать: Ивченко Татьяна Яковлевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1812

Сын: Ивченко Захар Ефимович

Мать ребёнка: Ивченко Мелания

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1816

Сын: Ивченко Филипп Ефимович

Мать ребёнка: Ивченко Мелания

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1819

Сын: Ивченко Кирилл Ефимович

Мать ребёнка: Ивченко Мелания

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Матрена Ефимовна

Мать ребёнка: Ивченко Мелания

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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