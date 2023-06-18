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Засорин Дмитрий Владиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1984

Отец: Засорин Владислав Иванович

Мать: Засорина Раиса Алексеевна

Рождение ребёнка
07.04.2012

Дочь: Засорина Ева Дмитриевна

Мать ребёнка: Султанова Татьяна

Рождение ребёнка
24.07.2013

Дочь: Засорина Юлия Дмитриевна

Мать ребёнка: Султанова Татьяна

Рождение ребёнка
30.10.2020

Сын: Засорин Лев Дмитриевич

Мать ребёнка: Султанова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Султанова Татьяна