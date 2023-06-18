Засорин Дмитрий Владиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1984
Рождение ребёнка
07.04.2012
Дочь: Засорина Ева Дмитриевна
Мать ребёнка: Султанова Татьяна
Рождение ребёнка
24.07.2013
Дочь: Засорина Юлия Дмитриевна
Мать ребёнка: Султанова Татьяна
Рождение ребёнка
30.10.2020
Мать ребёнка: Султанова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Султанова Татьяна