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Митрошина Светлана Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1961

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ляхман Александр Владимирович

Рождение ребёнка
31.12.1984

Дочь: Ляхман Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Ляхман Александр Владимирович

Рождение ребёнка
02.08.1986

Дочь: Ляхман Виктория Александровна

Отец ребёнка: Ляхман Александр Владимирович

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