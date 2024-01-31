Митрошина Светлана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.12.1984
Дочь: Ляхман Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Ляхман Александр Владимирович
Рождение ребёнка
02.08.1986
Дочь: Ляхман Виктория Александровна
Отец ребёнка: Ляхман Александр Владимирович