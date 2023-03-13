Бабина Офимья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Бабинъ Зиновий
Отец ребёнка: Бабинъ Дементий
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Онисья
Отец ребёнка: Бабинъ Дементий
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Осипова Марфа
Отец ребёнка: Бабинъ Дементий
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабинъ Дементий