Конюхов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Конюхов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Конюхова Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Конюхова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Конюхова Елена Михайловна
Мать ребёнка: Конюхова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Конюхов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Конюхова Анастасия Ивановна