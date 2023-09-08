Конюхов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонюхов Михаил Иванович

Конюхов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Пол

Мужской

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Конюхов Иван Петрович

Мать: Конюхова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Конюхова Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Конюхова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Конюхова Елена Михайловна

Мать ребёнка: Конюхова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Конюхов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Конюхова Анастасия Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close