Рышкова (Мужева) Федосья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рышкова (Мужева) Федосья Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Мужев Федор Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1804

Сын: Рышков Егор Иванов

Отец ребёнка: Рышков Иван Тарасов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
12.02.1807

Муж: Рышков Иван Тарасов

Рождение ребёнка
20.02.1808

Сын: Рышков Лев Иванов

Отец ребёнка: Рышков Иван Тарасов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.02.1809

Дочь: Мариамия Иванова

Отец ребёнка: Рышков Иван Тарасов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.07.1811

Дочь: Евпраксия Иванова

Отец ребёнка: Рышков Иван Тарасов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.08.1819

Сын: Рышков Карп Иванов

Отец ребёнка: Рышков Иван Тарасов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.09.1829

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Рышков Иван Тарасов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно