Рышкова (Мужева) Федосья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Мужев Федор Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1804
Сын: Рышков Егор Иванов
Отец ребёнка: Рышков Иван Тарасов
Бракосочетание
12.02.1807
Муж: Рышков Иван Тарасов
Рождение ребёнка
20.02.1808
Сын: Рышков Лев Иванов
Отец ребёнка: Рышков Иван Тарасов
Рождение ребёнка
11.02.1809
Дочь: Мариамия Иванова
Отец ребёнка: Рышков Иван Тарасов
Рождение ребёнка
31.07.1811
Дочь: Евпраксия Иванова
Отец ребёнка: Рышков Иван Тарасов
Рождение ребёнка
29.08.1819
Сын: Рышков Карп Иванов
Отец ребёнка: Рышков Иван Тарасов
Рождение ребёнка
23.09.1829
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Рышков Иван Тарасов
Смерть
Неизвестно