Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия(?) Дуся
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Глазунов Василий
Рождение ребёнка
23.03.1908
Дочь: Рублева (Глазунова) Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Глазунов Василий
Смерть
Неизвестно