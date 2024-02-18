Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия(?) Дуся

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глазунов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Глазунов Василий

Рождение ребёнка
23.03.1908

Дочь: Рублева (Глазунова) Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Глазунов Василий

Смерть
Неизвестно

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