Маннов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маннов Лев Иванович
Мать ребёнка: Маннова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Маннова Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маннова Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно