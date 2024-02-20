Фаты Федор Саввин
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
07.07.1908
Жена: Варвара Лукьяновна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь м/к 1908г. / зап.№ 23 /,Ф-426-1-11 / лист № 110 /
Смерть
Неизвестно