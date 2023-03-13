Григорьева Евдокия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Евдокия Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1913

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Григорьевъ Николай

село Михайловское
Рождение ребёнка
09.10.1915

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Григорьевъ Николай

село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьевъ Николай

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