Григорьева Евдокия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1913
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Григорьевъ Николай
село Михайловское
Рождение ребёнка
09.10.1915
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Григорьевъ Николай
село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорьевъ Николай