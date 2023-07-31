Бусалаева (Гончарова) Ксения Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусалаева (Гончарова) Ксения Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Бусалаев Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Бусалаев Сергей Семенович

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
03.02.1902

Муж: Бусалаев Сергей Семенович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Леонова Прасковья Сергеевна

Отец ребёнка: Бусалаев Сергей Семенович

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Бусалаев Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Бусалаев Сергей Семенович

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Бусалаева Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Бусалаев Сергей Семенович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно