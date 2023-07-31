Бусалаева (Гончарова) Ксения Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Бусалаев Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Бусалаев Сергей Семенович
Бракосочетание
03.02.1902
Рождение ребёнка
1904
Сын: Леонова Прасковья Сергеевна
Отец ребёнка: Бусалаев Сергей Семенович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Бусалаев Сергей Семенович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Бусалаева Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Бусалаев Сергей Семенович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно