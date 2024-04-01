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Алексеев Степан Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Алексеев Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева 1, 2? Аксинья Емельянова

Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: (Алексеева) Анна Степанова

Мать ребёнка: Алексеева 1, 2? Аксинья Емельянова

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: (Алексеева) Авдотья Степанова

Мать ребёнка: Алексеева 1, 2? Аксинья Емельянова

Смерть
1786

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