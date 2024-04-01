Алексеев Степан Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1748
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: Алексеев Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: (Алексеева) Анна Степанова
Мать ребёнка: Алексеева 1, 2? Аксинья Емельянова
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: (Алексеева) Авдотья Степанова
Мать ребёнка: Алексеева 1, 2? Аксинья Емельянова
Смерть
1786