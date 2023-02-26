Faessel (Müssig) Maria Eva — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Faessel (Müssig) Maria Eva

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1697

Дата смерти

13.10.1730

Пол

Женский

Отец

1660 г.р.

Мать

1661 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1697

Отец: Müntzer Johann

Мать: Mützer Anna

Смерть
13.10.1730
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