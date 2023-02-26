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Faessel (Müssig) Maria Eva
Faessel (Müssig) Maria Eva
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.06.1697
Дата смерти
13.10.1730
Пол
Женский
Отец
Müntzer Johann
1660 г.р.
Мать
Mützer (Müssig) Anna
1661 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1697
Отец:
Müntzer Johann
Мать:
Mützer Anna
Смерть
13.10.1730
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