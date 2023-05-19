Крыгина (Денисова) Мавра
Место рождения
Дата рождения29.04.1844
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1844
Отец: Денисовъ Тимофей
Мать: Денисова Опарина Пелагея
Бракосочетание
21.01.1862
Муж: Крыгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
18.08.1863
Сын: Крыгинъ Андрей
Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
24.10.1864
Сын: Крыгинъ Кузьма
Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
13.01.1867
Сын: Крыгинъ Иванъ
Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.07.1869
Сын: Крыгинъ Кузьма
Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Мамыкина Васса
Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ