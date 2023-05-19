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Крыгина (Денисова) Мавра

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.04.1844

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1844

Отец: Денисовъ Тимофей

Мать: Денисова Опарина Пелагея

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.01.1862

Муж: Крыгинъ Иванъ

Рождение ребёнка
18.08.1863

Сын: Крыгинъ Андрей

Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1864

Сын: Крыгинъ Кузьма

Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.01.1867

Сын: Крыгинъ Иванъ

Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1869

Сын: Крыгинъ Кузьма

Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Мамыкина Васса

Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ

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