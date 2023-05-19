Мациевская (Раздольева) Ольга Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мациевская (Раздольева) Ольга Анатольевна

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Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

31.07.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
08.08.1993

Муж: Мациевский Алексей Владимирович

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.08.1995

Дочь: Перегудова Юлия Алексеевна

Отец ребёнка: Мациевский Алексей Владимирович

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.01.2004

Дочь: Мациевская Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Мациевский Алексей Владимирович

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Развод
2015

Муж: Мациевский Алексей Владимирович

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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