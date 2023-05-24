Пермина (Зубкова) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пермина (Зубкова) Анна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Зубков Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1913 ст.

Сын: Пермин Яков Зиновьевич

Отец ребёнка: Пермин Зиновий Анисимович

Рождение ребёнка
11.05.1914 ст.

Сын: Пермин Павел Зиновьевич

Отец ребёнка: Пермин Зиновий Анисимович

Рождение ребёнка
24.05.1915 ст.

Сын: Пермин Иван Зиновьевич

Отец ребёнка: Пермин Зиновий Анисимович

Рождение ребёнка
05.02.1917 ст.

Дочь: Вохмянина Валентина Зиновьевна

Отец ребёнка: Пермин Зиновий Анисимович

Рождение ребёнка
03.03.1919

Дочь: Лидия Зиновьевна

Отец ребёнка: Пермин Зиновий Анисимович

Рождение ребёнка
23.03.1919 ст.

Дочь: Лидия Зиновьевна

Отец ребёнка: Пермин Зиновий Анисимович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1926

Сын: Пермин Александр Зиновьевич

Отец ребёнка: Пермин Зиновий Анисимович

Рождение ребёнка
20.06.1929

Дочь: Антонида Зиновьевна

Отец ребёнка: Пермин Зиновий Анисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пермин Зиновий Анисимович

Смерть
Неизвестно
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