Пермина (Зубкова) Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1888
Отец: Зубков Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1913 ст.
Отец ребёнка: Пермин Зиновий Анисимович
Рождение ребёнка
11.05.1914 ст.
Отец ребёнка: Пермин Зиновий Анисимович
Рождение ребёнка
24.05.1915 ст.
Отец ребёнка: Пермин Зиновий Анисимович
Рождение ребёнка
05.02.1917 ст.
Дочь: Вохмянина Валентина Зиновьевна
Отец ребёнка: Пермин Зиновий Анисимович
Рождение ребёнка
03.03.1919
Дочь: Лидия Зиновьевна
Отец ребёнка: Пермин Зиновий Анисимович
Рождение ребёнка
23.03.1919 ст.
Дочь: Лидия Зиновьевна
Отец ребёнка: Пермин Зиновий Анисимович
Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1926
Сын: Пермин Александр Зиновьевич
Отец ребёнка: Пермин Зиновий Анисимович
Рождение ребёнка
20.06.1929
Дочь: Антонида Зиновьевна
Отец ребёнка: Пермин Зиновий Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно