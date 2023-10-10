Буланкин Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения03.02.1901 ст.
Дата смерти31.10.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1901 ст.
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.11.1940
Дочь: Буланкина Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Буланкина Евгения Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
31.10.1960