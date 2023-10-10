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Буланкин Иван Николаевич

Место рождения

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

03.02.1901 ст.

Дата смерти

31.10.1960

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

1869 г.р.

Жена

1908 г.р.
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Дети

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1940 г.р.
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Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
03.02.1901 ст.

Отец: Буланкин Николай Федорович

Мать: Буланкина Мария Сергеевна

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.11.1940

Дочь: Буланкина Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Буланкина Евгения Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буланкина Евгения Фоминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
31.10.1960
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