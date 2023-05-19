Цыбулевская (Квитка) Харитина Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбулевская (Квитка) Харитина Архиповна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

04.10.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1839

Отец: Квитка Архип Данилович

Мать: Квитка Прасковья Ивановна

Бракосочетание
08.01.1858

Муж: Цыбулевский Георгий Николаевич

Рождение ребёнка
08.12.1858

Сын: Цыбулевский Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Цыбулевский Георгий Николаевич

Рождение ребёнка
20.12.1860

Сын: Цыбулевский Игнат Георгиевич

Отец ребёнка: Цыбулевский Георгий Николаевич

Рождение ребёнка
14.02.1863

Дочь: Литовченко Евдокия Георгиевна

Отец ребёнка: Цыбулевский Георгий Николаевич

Рождение ребёнка
12.05.1867

Дочь: Могильная Ирина Георгиевна

Отец ребёнка: Цыбулевский Георгий Николаевич

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Криулина Елена Георгиевна

Отец ребёнка: Цыбулевский Георгий Николаевич

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Стешенко Марфа Георгиевна

Отец ребёнка: Цыбулевский Георгий Николаевич

Рождение ребёнка
04.12.1879

Дочь: Варвара Георгиевна

Отец ребёнка: Цыбулевский Георгий Николаевич

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Извекова Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Цыбулевский Георгий Николаевич

Рождение ребёнка
09.04.1883

Дочь: Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Цыбулевский Георгий Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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