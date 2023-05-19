Цыбулевская (Квитка) Харитина Архиповна
Место рождения
Дата рождения04.10.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1839
Отец: Квитка Архип Данилович
Бракосочетание
08.01.1858
Рождение ребёнка
08.12.1858
Сын: Цыбулевский Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Цыбулевский Георгий Николаевич
Рождение ребёнка
20.12.1860
Сын: Цыбулевский Игнат Георгиевич
Отец ребёнка: Цыбулевский Георгий Николаевич
Рождение ребёнка
14.02.1863
Дочь: Литовченко Евдокия Георгиевна
Отец ребёнка: Цыбулевский Георгий Николаевич
Рождение ребёнка
12.05.1867
Дочь: Могильная Ирина Георгиевна
Отец ребёнка: Цыбулевский Георгий Николаевич
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Криулина Елена Георгиевна
Отец ребёнка: Цыбулевский Георгий Николаевич
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Стешенко Марфа Георгиевна
Отец ребёнка: Цыбулевский Георгий Николаевич
Рождение ребёнка
04.12.1879
Дочь: Варвара Георгиевна
Отец ребёнка: Цыбулевский Георгий Николаевич
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Извекова Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Цыбулевский Георгий Николаевич
Рождение ребёнка
09.04.1883
Дочь: Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Цыбулевский Георгий Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно