Сулимовъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулимовъ Федоръ

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Место рождения

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Сулимовъ Михаилъ

Мать: Сулимова Дарья Максимова

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Сулимова Анна Михайлова

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Сулимовъ Артемий

Мать ребёнка: Сулимова Анна Михайлова

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Сулимова Анна Михайлова

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Сулимова Анна Михайлова

Рождение ребёнка
1767

Сын: Сулимовъ Маркелъ

Мать ребёнка: Сулимова Анна Михайлова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Сулимовъ Тимофей

Мать ребёнка: Сулимова Анна Михайлова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Сулимовъ Ларионъ

Мать ребёнка: Сулимова Анна Михайлова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Сулимовъ Кириллъ

Мать ребёнка: Сулимова Анна Михайлова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Сулимова Анна Михайлова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сулимова Анна Михайлова

Смерть
1806
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
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