Сулимовъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смерти1806
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Сулимовъ Михаилъ
Мать: Сулимова Дарья Максимова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Сулимова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1756
Сын: Сулимовъ Артемий
Мать ребёнка: Сулимова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Сулимова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Сулимова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1767
Сын: Сулимовъ Маркелъ
Мать ребёнка: Сулимова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1769
Сын: Сулимовъ Тимофей
Мать ребёнка: Сулимова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1771
Сын: Сулимовъ Ларионъ
Мать ребёнка: Сулимова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1775
Сын: Сулимовъ Кириллъ
Мать ребёнка: Сулимова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Сулимова Анна Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сулимова Анна Михайлова
Смерть
1806
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область