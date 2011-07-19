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Клюзин Лев Евгеньевич
Клюзин Лев Евгеньевич
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Место рождения
Ухта
, Ухта, Республика Коми
Дата рождения
19.07.2011
Пол
Мужской
Отец
Клюзин Евгений Владимирович
1982 г.р.
Мать
Клюзина Кира Владимировна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.2011
Отец:
Клюзин Евгений Владимирович
Мать:
Клюзина Кира Владимировна
Ухта
, Ухта, Республика Коми
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