Шаронов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаронов Владимир

Шаронов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаронов Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Шаронова Нина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаронов Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Шаронова Нина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаронова Нина Андреевна

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