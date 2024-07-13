Прилуцкая Оксана
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романченко Екатерина Денисовна
Отец ребёнка: Романченко Денис Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романченко Родион Денисович
Отец ребёнка: Романченко Денис Александрович
Бракосочетание
Неизвестно