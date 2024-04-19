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Лямина Параскева Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лямин Ермолай Авдеевич

Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Лямин Афанасий Ермолаевич

Отец ребёнка: Лямин Ермолай Авдеевич

Козловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.11.1837 ст.

Сын: Лямин Михаил Ермолаевич

Отец ребёнка: Лямин Ермолай Авдеевич

Козловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1846 ст.

Дочь: (Лямина) Анна Ермолаевна

Отец ребёнка: Лямин Ермолай Авдеевич

Козловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.09.1847 ст.

Сын: Лямин Киприян Ермолаевич

Отец ребёнка: Лямин Ермолай Авдеевич

Козловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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