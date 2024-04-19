Лямина Параскева Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Лямин Афанасий Ермолаевич
Отец ребёнка: Лямин Ермолай Авдеевич
Рождение ребёнка
09.11.1837 ст.
Отец ребёнка: Лямин Ермолай Авдеевич
Рождение ребёнка
1846 ст.
Дочь: (Лямина) Анна Ермолаевна
Отец ребёнка: Лямин Ермолай Авдеевич
Рождение ребёнка
28.09.1847 ст.
Отец ребёнка: Лямин Ермолай Авдеевич
Смерть
Неизвестно