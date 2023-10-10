(Гридчина) Евгения Лукьянова
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Гридчин Лукьян Никитин
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1886
Муж: Карлов Иван Федотов
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
01.01.1887
Отец ребёнка: Карлов Иван Федотов
Рождение ребёнка
09.07.1888
Сын: Карлов Михаил Иванов
Отец ребёнка: Карлов Иван Федотов
Рождение ребёнка
01.09.1890
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Карлов Иван Федотов
Рождение ребёнка
06.04.1892
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Карлов Иван Федотов
Рождение ребёнка
13.09.1893
Сын: Карлов Никита ИВанов
Отец ребёнка: Карлов Иван Федотов
Рождение ребёнка
15.01.1895
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Карлов Иван Федотов
Рождение ребёнка
15.11.1895
Сын: Карлов Матвей Иванов
Отец ребёнка: Карлов Иван Федотов
Рождение ребёнка
?.08.1897
Сын: Карлов Фрол Иванов
Отец ребёнка: Карлов Иван Федотов
Рождение ребёнка
09.06.1899
Дочь: Акилина Иванова
Отец ребёнка: Карлов Иван Федотов
Рождение ребёнка
19.07.1900
Сын: Карлов Илья Иванов
Отец ребёнка: Карлов Иван Федотов
Рождение ребёнка
14.06.1902
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Карлов Иван Федотов
Рождение ребёнка
25.07.1903
Отец ребёнка: Карлов Иван Федотов
Смерть
Неизвестно