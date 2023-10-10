(Гридчина) Евгения Лукьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гридчина) Евгения Лукьянова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Гридчин Лукьян Никитин

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
03.02.1886

Муж: Карлов Иван Федотов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
01.01.1887

Сын: Карлов Василий Иванов

Отец ребёнка: Карлов Иван Федотов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.07.1888

Сын: Карлов Михаил Иванов

Отец ребёнка: Карлов Иван Федотов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.09.1890

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Карлов Иван Федотов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.04.1892

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Карлов Иван Федотов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.09.1893

Сын: Карлов Никита ИВанов

Отец ребёнка: Карлов Иван Федотов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.01.1895

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Карлов Иван Федотов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.11.1895

Сын: Карлов Матвей Иванов

Отец ребёнка: Карлов Иван Федотов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
?.08.1897

Сын: Карлов Фрол Иванов

Отец ребёнка: Карлов Иван Федотов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.06.1899

Дочь: Акилина Иванова

Отец ребёнка: Карлов Иван Федотов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.07.1900

Сын: Карлов Илья Иванов

Отец ребёнка: Карлов Иван Федотов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.06.1902

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Карлов Иван Федотов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.07.1903

Сын: Карлов Василий Иванов

Отец ребёнка: Карлов Иван Федотов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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