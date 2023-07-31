Овчинникова (Прокофьева) Василиса Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти08.04.1954
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Прокофьев Алексей Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Овчинников Михаил Прокофьевич
Отец ребёнка: Овчинников Прокофий Романович
Рождение ребёнка
15.05.1888
Дочь: Овчинникова Акулина Прокопьевна
Отец ребёнка: Овчинников Прокофий Романович
Михайловка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1906
Сын: Овчинников Василий Прокофьевич
Отец ребёнка: Овчинников Прокофий Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Иван Прокопьевич
Отец ребёнка: Овчинников Прокофий Романович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.04.1954
Похороны
1954