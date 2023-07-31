Овчинникова (Прокофьева) Василиса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Прокофьева) Василиса Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

08.04.1954

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Прокофьев Алексей Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Овчинников Михаил Прокофьевич

Отец ребёнка: Овчинников Прокофий Романович

Рождение ребёнка
15.05.1888

Дочь: Овчинникова Акулина Прокопьевна

Отец ребёнка: Овчинников Прокофий Романович

Михайловка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1906

Сын: Овчинников Василий Прокофьевич

Отец ребёнка: Овчинников Прокофий Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Овчинников Прокофий Романович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.04.1954
Похороны
1954