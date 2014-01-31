Зыкова (Ермакова) Степанида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1929
Дата смерти31.01.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1956
Отец ребёнка: Зыков Егор Михайлович
Рождение ребёнка
22.03.1959
Отец ребёнка: Зыков Егор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыкова Людмила Егоровна
Отец ребёнка: Зыков Егор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчинникова Тамара Егоровна
Отец ребёнка: Зыков Егор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.01.2014
Грибаны, Ординский муниципальный район, Пермский край