Зыкова (Ермакова) Степанида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова (Ермакова) Степанида Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1929

Дата смерти

31.01.2014

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1956

Сын: Зыков Валентин Егорович

Отец ребёнка: Зыков Егор Михайлович

Рождение ребёнка
22.03.1959

Сын: Зыков Алексей Егорович

Отец ребёнка: Зыков Егор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыкова Людмила Егоровна

Отец ребёнка: Зыков Егор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчинникова Тамара Егоровна

Отец ребёнка: Зыков Егор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Егор Михайлович

Смерть
31.01.2014
Грибаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
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