Павлова (Павлова) Матрена Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Сын: Пудаков Николай Иосифович
Отец ребёнка: Пудаков Иосиф
Рождение ребёнка
02.08.1934
Дочь: Галвина Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Пудаков Иосиф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пудаков Иосиф
Смерть
1975