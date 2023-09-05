Павлова (Павлова) Матрена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Павлова) Матрена Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Сын: Пудаков Николай Иосифович

Отец ребёнка: Пудаков Иосиф

Рождение ребёнка
02.08.1934

Дочь: Галвина Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Пудаков Иосиф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пудаков Иосиф

Смерть
1975
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