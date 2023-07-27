Икрина (Икрина) Ирина Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Клепикова (икрина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Икрин Иван Павлов
Рождение ребёнка
08.01.1882
Дочь: Татиана Иванова
Отец ребёнка: Икрин Иван Павлов
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.11.1892
Отец ребёнка: Икрин Иван Павлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Икрин Иван Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Икрин Иван Павлов
Смерть
Неизвестно