Икрина (Икрина) Ирина Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Икрина) Ирина Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Клепикова (икрина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Икрин Иван Павлов

Рождение ребёнка
08.01.1882

Дочь: Татиана Иванова

Отец ребёнка: Икрин Иван Павлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.11.1892

Сын: Икрин Матвей Иванович

Отец ребёнка: Икрин Иван Павлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Икрин Иван Павлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Иван Павлов

Смерть
Неизвестно