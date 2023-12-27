(Чижова-Алексаншина) Антонина Васильевна
Место рожденияДворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Дата рождения02.08.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1919
Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
ЦИАМ ф.2132 оп.2, д.73 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1918-1920гг. л.27. №18
Крещение
04.08.1919
Иоанно-Предтеченская церковь с.Дьяковского
Восприемники: города Тулы Владимир Михайлович Аврамов и девица Александра Семеновна Качалина
Смерть
Неизвестно