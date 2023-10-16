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Захарова Елисавета
Захарова Елисавета
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1840
Пол
Женский
Отец
Кириллов Захар
1820 г.р.
Мать
Герасимова Анна
1821 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец:
Кириллов Захар
Мать:
Герасимова Анна
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