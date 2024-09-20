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Афимья Яковлева

Место рождения

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1710 г.р.

Мать

1711 г.р.

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Яков Иванов

Мать: Марфа Фролова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Ефимов

Рождение ребёнка
1778

Сын: Андрей Павлов

Отец ребёнка: Павел Ефимов

Прокофьево, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Акулина Павлова

Отец ребёнка: Павел Ефимов

Прокофьево, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Влас Павлов

Отец ребёнка: Павел Ефимов

Прокофьево, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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