Афимья Яковлева
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Яков Иванов
Мать: Марфа Фролова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Ефимов
Рождение ребёнка
1778
Сын: Андрей Павлов
Отец ребёнка: Павел Ефимов
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Акулина Павлова
Отец ребёнка: Павел Ефимов
Рождение ребёнка
1782
Сын: Влас Павлов
Отец ребёнка: Павел Ефимов
Смерть
Неизвестно