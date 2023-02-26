Kołodziejek Tomasz — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kołodziejek Tomasz

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

1861

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Kołodziejek ?

Мать: Kołodziejek ?

Смерть
1861
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