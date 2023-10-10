Привалов Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения24.10.1914
Дата смерти14.05.1983
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1914
Отец: Привалов Михаил
Мать: не указана
Место жительства
1914
Семья с тремя детьми жила в одной комнате коммунальной квартиры на Литейном проспекте, 11.
Работа или профессия
1928
повар | Место работы: Столовая Должность: повар
Военная служба
08.02.1936
Род войск: РККА - Российская Коммунистическая Красная Армия Воинское звание: рядовой солдат
Работа или профессия
09.05.1936
Место работы: Столовая Должность: руководящий повар
Военная служба
07.09.1936
Род войск: РККА - Российская Коммунистическая Красная Армия Воинское звание: рядовой солдат
Работа или профессия
20.11.1940
руководящий повар | Место работы: Столовая Должность: руководящий повар
Военная служба
С 22.06.1941 по 15.10.1945
Род войск: РККА - Российская Коммунистическая Красная Армия Воинское звание: рядовой солдат Ушёл добровольцем в первый день Великой Отечественной войны. Служил 4 года и 4 месяца.
Бракосочетание
04.09.1945
Жена: Привалова Елена Егоровна
Работа или профессия
15.10.1945
повар | Место работы: Балтийское морское пароходство Должность: повар Зачислен в плав. состав.
Рождение ребёнка
22.01.1946
Дочь: Привалова Лидия Александровна
Мать ребёнка: Привалова Елена Егоровна
Рождение ребёнка
?.11.1947
Сын: Привалов Валентин Александрович
Мать ребёнка: Привалова Елена Егоровна
Работа или профессия
29.01.1948
старший бурильный рабочий | Место работы: Геологическое управление Должность: старший бурильный рабочий
Работа или профессия
31.08.1948
рабочий | Место работы: Лесобиржа Должность: рабочий
Военная служба
09.11.1948
Призван на сверхсрочную военную службу.
Работа или профессия
18.09.1950
руководящий повар | Место работы: Столовая Должность: руководящий повар Столовая гостиницы "Астория" ВВО Интурист.
Работа или профессия
30.11.1956
повар | Место работы: Ресторан "Московский" Должность: повар
Работа или профессия
13.04.1958
заместитель заведующего производством | Место работы: Ресторан "Октябрьский" Должность: заместитель заведующего производством
Работа или профессия
09.02.1963
Место работы: Ресторан "Октябрьский" Должность: заведующий производством
Посвящение в духовный сан
1966
Награждён медалью "Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Посвящение в духовный сан
1970
Награждён медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина".
Работа или профессия
1973
Место работы: Ресторан "Октябрьский" Должность: заведующий производством Уволен по болезни. Сделана операция на сердце и вшит кардиостимулятор
Работа или профессия
Неизвестно
Повар
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.05.1983
Алексино, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: кардиосклероз | Захоронен на кладбище в деревне Миритиницы Локнянского района Псковской области.