Привалов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПривалов Александр Михайлович

Привалов Александр Михайлович

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

24.10.1914

Дата смерти

14.05.1983

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1914

Отец: Привалов Михаил

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
1914
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Семья с тремя детьми жила в одной комнате коммунальной квартиры на Литейном проспекте, 11.
Работа или профессия
1928
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
повар | Место работы: Столовая Должность: повар
Военная служба
08.02.1936
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Род войск: РККА - Российская Коммунистическая Красная Армия Воинское звание: рядовой солдат
Работа или профессия
09.05.1936
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место работы: Столовая Должность: руководящий повар
Военная служба
07.09.1936
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Род войск: РККА - Российская Коммунистическая Красная Армия Воинское звание: рядовой солдат
Работа или профессия
20.11.1940
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
руководящий повар | Место работы: Столовая Должность: руководящий повар
Военная служба
С 22.06.1941 по 15.10.1945
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Род войск: РККА - Российская Коммунистическая Красная Армия Воинское звание: рядовой солдат Ушёл добровольцем в первый день Великой Отечественной войны. Служил 4 года и 4 месяца.
Бракосочетание
04.09.1945

Жена: Привалова Елена Егоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
15.10.1945
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
повар | Место работы: Балтийское морское пароходство Должность: повар Зачислен в плав. состав.
Рождение ребёнка
22.01.1946

Дочь: Привалова Лидия Александровна

Мать ребёнка: Привалова Елена Егоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
?.11.1947

Сын: Привалов Валентин Александрович

Мать ребёнка: Привалова Елена Егоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
29.01.1948
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
старший бурильный рабочий | Место работы: Геологическое управление Должность: старший бурильный рабочий
Работа или профессия
31.08.1948
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
рабочий | Место работы: Лесобиржа Должность: рабочий
Военная служба
09.11.1948
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Призван на сверхсрочную военную службу.
Работа или профессия
18.09.1950
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
руководящий повар | Место работы: Столовая Должность: руководящий повар Столовая гостиницы "Астория" ВВО Интурист.
Работа или профессия
30.11.1956
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
повар | Место работы: Ресторан "Московский" Должность: повар
Работа или профессия
13.04.1958
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
заместитель заведующего производством | Место работы: Ресторан "Октябрьский" Должность: заместитель заведующего производством
Работа или профессия
09.02.1963
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место работы: Ресторан "Октябрьский" Должность: заведующий производством
Посвящение в духовный сан
1966
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Награждён медалью "Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Посвящение в духовный сан
1970
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Награждён медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина".
Работа или профессия
1973
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место работы: Ресторан "Октябрьский" Должность: заведующий производством Уволен по болезни. Сделана операция на сердце и вшит кардиостимулятор
Работа или профессия
Неизвестно
Повар
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
14.05.1983
Алексино, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: кардиосклероз | Захоронен на кладбище в деревне Миритиницы Локнянского района Псковской области.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close