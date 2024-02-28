Ромашева (Плесовских) Василиса Давыдовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713
Бракосочетание
До 1741
Муж: Ромашев Леонтий
Упоминание
1763
Красная Гора, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный по ревизии Леонтей Ромашев (?) 33 52 жена Василиса Давыдова, 50, взята в замужество деревни Плесовской... Показать все
Смерть
Неизвестно