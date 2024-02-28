Ромашева (Плесовских) Василиса Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромашева (Плесовских) Василиса Давыдовна

Место рождения

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1673 г.р.

Мать

Около 1680 г.р.

Муж

Около 1711 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: Плесовских Давыд Дементьевич

Мать: Плесовских Парасковья

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Бракосочетание
До 1741

Муж: Ромашев Леонтий

Упоминание
1763
Красная Гора, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный по ревизии Леонтей Ромашев (?) 33 52 жена Василиса Давыдова, 50, взята в замужество деревни Плесовской... Показать все
Смерть
Неизвестно
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