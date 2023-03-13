Безбородовъ Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безбородовъ Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Безбородовъ Алексей

Мать: Безбородова Лукерья Ефимова

Рождение ребёнка
1778

Сын: Безбородовъ Клементий

Мать ребёнка: Безбородова Прасковья

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Безбородовъ Андрей

Мать ребёнка: Безбородова Прасковья

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Афимья

Мать ребёнка: Безбородова Прасковья

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Хавронья

Мать ребёнка: Безбородова Прасковья

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Безбородова Прасковья

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Безбородова Прасковья

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безбородова Прасковья

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