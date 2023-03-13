Безбородовъ Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Безбородовъ Алексей
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Безбородова Прасковья
Рождение ребёнка
1780
Сын: Безбородовъ Андрей
Мать ребёнка: Безбородова Прасковья
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Афимья
Мать ребёнка: Безбородова Прасковья
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Хавронья
Мать ребёнка: Безбородова Прасковья
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: Безбородова Прасковья
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Безбородова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Безбородова Прасковья