Залесский Варфоломей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смерти07.02.1867
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1826
Сын: Залесский Игнатий
Мать ребёнка: Залесская Саломея
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Врублевская Мария
Мать ребёнка: Залесская Саломея
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Залесская Розалия
Мать ребёнка: Залесская Саломея
Рождение ребёнка
28.04.1835
Сын: Залесский Ян
Мать ребёнка: Залесская Саломея
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Корженевская Анна
Мать ребёнка: Залесская Саломея
Рождение ребёнка
01.04.1845
Сын: Залесский Антоний
Мать ребёнка: Залесская Саломея
Коломыя, Галиций Австрия
Рождение ребёнка
30.06.1849
Дочь: Залесская Катаржина
Мать ребёнка: Залесская Саломея
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.02.1867