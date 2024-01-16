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Залесский Варфоломей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

07.02.1867

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1826

Сын: Залесский Игнатий

Мать ребёнка: Залесская Саломея

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Врублевская Мария

Мать ребёнка: Залесская Саломея

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Залесская Розалия

Мать ребёнка: Залесская Саломея

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
28.04.1835

Сын: Залесский Ян

Мать ребёнка: Залесская Саломея

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Корженевская Анна

Мать ребёнка: Залесская Саломея

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
01.04.1845

Сын: Залесский Антоний

Мать ребёнка: Залесская Саломея

Коломыя, Галиций Австрия
Рождение ребёнка
30.06.1849

Дочь: Залесская Катаржина

Мать ребёнка: Залесская Саломея

Коломыя, Івано-Франківська область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.02.1867
Коломыя, Івано-Франківська область
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