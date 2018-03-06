Полежаева (Бушуева) Александра Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1919
Дата смерти06.03.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1949
Дочь: Селезнева Галина Александровна
Отец ребёнка: Полежаев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.02.1951
Сын: Полежаев Лев Александрович
Отец ребёнка: Полежаев Александр Дмитриевич
Смерть
06.03.2018