Полежаева (Бушуева) Александра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полежаева (Бушуева) Александра Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1919

Дата смерти

06.03.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
06.05.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1949

Дочь: Селезнева Галина Александровна

Отец ребёнка: Полежаев Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
17.02.1951

Сын: Полежаев Лев Александрович

Отец ребёнка: Полежаев Александр Дмитриевич

Смерть
06.03.2018