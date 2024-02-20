Филатова Ксения Тимофеевна
Место рожденияРоссия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
?.02.1870
Дочь: Хурцева / Фурсова / 2-Й Брак / Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Филатов Егор Матвеевич
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
Смерть
Неизвестно