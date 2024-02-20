Филатова Ксения Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова Ксения Тимофеевна

Место рождения

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
?.02.1870

Дочь: Хурцева / Фурсова / 2-Й Брак / Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Филатов Егор Матвеевич

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
Смерть
Неизвестно
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