Тамбасова Феодосия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
23.?.1888
Рождение ребёнка
10.09.1889
Дочь: Ефимия Кузьминична
Отец ребёнка: Томбасов (юнкарев) Кузьма Ионович
Рождение ребёнка
01.04.1892
Дочь: Шувалова Мария Томбасова
Отец ребёнка: Томбасов (юнкарев) Кузьма Ионович
Рождение ребёнка
16.12.1895
Дочь: Анастасия Кузьминична
Отец ребёнка: Томбасов (юнкарев) Кузьма Ионович
Рождение ребёнка
01.04.1897
Дочь: Карачева Мария Томбасова
Отец ребёнка: Томбасов (юнкарев) Кузьма Ионович
Рождение ребёнка
22.09.1899
Дочь: Антонова Ефросинья Томбасова
Отец ребёнка: Томбасов (юнкарев) Кузьма Ионович
Рождение ребёнка
27.04.1902
Дочь: Мавра Кузьминична
Отец ребёнка: Томбасов (юнкарев) Кузьма Ионович
Рождение ребёнка
25.05.1903
Дочь: Феодосия Кузьминична
Отец ребёнка: Томбасов (юнкарев) Кузьма Ионович
Рождение ребёнка
09.05.1906
Дочь: Елена Кузьминична
Отец ребёнка: Томбасов (юнкарев) Кузьма Ионович
Смерть
Неизвестно