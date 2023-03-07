Тамбасова Феодосия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамбасова Феодосия Андреевна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Штырлов Андрей Сергеевич

Мать: Штырлова Анастасия Семеновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
23.?.1888

Муж: Томбасов (юнкарев) Кузьма Ионович

Рождение ребёнка
10.09.1889

Дочь: Ефимия Кузьминична

Отец ребёнка: Томбасов (юнкарев) Кузьма Ионович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.04.1892

Дочь: Шувалова Мария Томбасова

Отец ребёнка: Томбасов (юнкарев) Кузьма Ионович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.12.1895

Дочь: Анастасия Кузьминична

Отец ребёнка: Томбасов (юнкарев) Кузьма Ионович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.04.1897

Дочь: Карачева Мария Томбасова

Отец ребёнка: Томбасов (юнкарев) Кузьма Ионович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.09.1899

Дочь: Антонова Ефросинья Томбасова

Отец ребёнка: Томбасов (юнкарев) Кузьма Ионович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.04.1902

Дочь: Мавра Кузьминична

Отец ребёнка: Томбасов (юнкарев) Кузьма Ионович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.05.1903

Дочь: Феодосия Кузьминична

Отец ребёнка: Томбасов (юнкарев) Кузьма Ионович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.05.1906

Дочь: Елена Кузьминична

Отец ребёнка: Томбасов (юнкарев) Кузьма Ионович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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