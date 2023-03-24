(Väänänen) Vieno Annikki — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Väänänen) Vieno Annikki

(Väänänen) Vieno Annikki

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1921

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1921

Отец: Väänänen Richard

Мать: Väänänen Liisa

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close