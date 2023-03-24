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(Väänänen) Vieno Annikki
(Väänänen) Vieno Annikki
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.05.1921
Пол
Женский
Отец
Väänänen Richard
1876 г.р.
Мать
Väänänen (Jaatinen) Liisa
1880 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1921
Отец:
Väänänen Richard
Мать:
Väänänen Liisa
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