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Ковалев Филипп Иванов

Место рождения

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.12.1919 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
31.01.1918 ст.

Жена: Ковалева (Шаронова) Пелагея Артемьева

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Гулькиной Филипп Иванов Ковалев,православного вероисповедания первым браком. Деревни Гулькиной крестьянская дочь девица Пелагея Артемьева Шаронова,православного вероисповедания первым браком
Рождение ребёнка
31.07.1919 ст.

Сын: Ковалев Стефан Филиппов

Мать ребёнка: Ковалева (Шаронова) Пелагея Артемьева

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Гулькиной крестьянин Филипп Иванов Ковалев и законная его жена Пелагея Артемьева,оба православная
Смерть
11.12.1919 ст.
Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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