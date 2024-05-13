Ковалев Филипп Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.12.1919 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1918 ст.
Деревни Гулькиной Филипп Иванов Ковалев,православного вероисповедания первым браком. Деревни Гулькиной крестьянская дочь девица Пелагея Артемьева Шаронова,православного вероисповедания первым браком
Рождение ребёнка
31.07.1919 ст.
Мать ребёнка: Ковалева (Шаронова) Пелагея Артемьева
Деревни Гулькиной крестьянин Филипп Иванов Ковалев и законная его жена Пелагея Артемьева,оба православная
Смерть
11.12.1919 ст.