Жондло Станислав Владиславович
Место рожденияФрунзе, Киргизская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Дата рождения25.12.1930
Дата смерти?.05.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1930
Отец: Жондло Владислав
Мать: Посел Валерия Яновна
Фрунзе, Киргизская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Место жительства
1934
Семья переехала на родину Владислава.
Бракосочетание
Около 1966
Жена: Жиховская Здислава
Муж взял фамилию жены.
Рождение ребёнка
Около 1967
Сын: Жиховский ? Станиславович
Мать ребёнка: Жиховская Здислава
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Жиховская Эльжбета Станиславовна
Мать ребёнка: Жиховская Здислава
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.05.2013