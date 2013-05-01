Жондло Станислав Владиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жондло Станислав Владиславович

Место рождения

Фрунзе, Киргизская ССР, Союз Советских Социалистических Республик

Дата рождения

25.12.1930

Дата смерти

?.05.2013

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1930

Отец: Жондло Владислав

Мать: Посел Валерия Яновна

Фрунзе, Киргизская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Место жительства
1934
Семья переехала на родину Владислава.
Бракосочетание
Около 1966

Жена: Жиховская Здислава

Муж взял фамилию жены.
Рождение ребёнка
Около 1967

Сын: Жиховский ? Станиславович

Мать ребёнка: Жиховская Здислава

Рождение ребёнка
1968

Дочь: Жиховская Эльжбета Станиславовна

Мать ребёнка: Жиховская Здислава

Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.05.2013
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